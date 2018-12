Europäischer Gedanke im Christbaumformat

Die NMS Sulz-Röthis beteiligte sich im Rahmen des Religionsunterrichtes an einem besonderen Christbaumschmuckprojekt. Ziel ist war es, Kinder spielerisch mit den Weihnachtsbräuchen und Sitten anderer europäischer Länder vertraut zu machen.

Unter der Anleitung von Religionslehrerin Mag. Silvia Freudenthaler haben die Schülerinnen und Schüler Salzteig-Baumdekorationen selbst gebastelt, welche an 25 Partnerschulen in ganz Europa verschickt wurden. Im Gegenzug erhielt unsere Schule viele Dekorationen aus vielen europäischen Ländern, die die Bräuche der jeweiligen Region darstellen. So konnte der

Schulweihnachtsbaum in der Aula der Mittelschule durch die Teilnahme an diesem Projekt abwechslungsreich und „interkulturell“ geschmückt werden. EP