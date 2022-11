"Europa steht vor der Frage, ob es nicht neue Prioritäten setzen muss"

Seit einem Jahr ist Andreas Pfeifer ORF-Korrespondent in Berlin. Bei "Vorarlberg LIVE" sprach er darüber, wie die Welt in Unordnung geraten ist, welche Rolle Europa in Zukunft spielen kann und welche persönlichen Eindrücke er in den vergangenen Jahren gewonnen hat.

Der gebürtige Südtiroler war Außenpolitikchef des ORF in Wien, zuvor Korrespondent in Washington und Rom.

"Europa ist eine Großmacht", so Pfeifer. Es stehe vor der Frage, ob nicht neue Prioräten gesetzt werden müssten. Der Überfall Putins auf die Ukraine habe klar gemacht, dass man sich energiepolitsch autarker machen müsste.

Fundamentale Änderung

Am 24. Februar alles verändert habe sich die Politik in Deutschland nach der Ära Angela Merkel mit der Ampelkoalition fundamental verändert. "Eine Macht der Mäßigung" musste sich auf eine Zeitenwende einstellen.

Die gesamte Sendung

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.