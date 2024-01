Europa mit dem ESK-Freiwilligendienst erkunden

Am 22. Jänner findet ein Online-Infoabend zum Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) statt.

„Go raibh maith agat Éire“ – „Danke, Irland“, sagt Antonia Hotz (21) aus Altach nach ihrem ESK-Freiwilligendienst in Irland. Die junge Vorarlbergerin hat dort in einem Jugendzentrum ausgeholfen und dabei unter anderem mit Kindern zusammen Hausaufgaben gemacht, gebacken, Müll gesammelt und andere Aktivitäten durchgeführt. „Dank dem ESK habe ich viele tolle Erinnerungen gesammelt. Ich habe Menschen aus unterschiedlichen Ländern getroffen, die mir ans Herz gewachsen sind und meinen ESK-Freiwilligendienst bereichert haben. Irland ist ein wunderschönes Land, in das ich sicher früher oder später zurückkehren werde“, so Antonia Hotz. Gerne teilt sie ihre Erfahrungen mit Interessierten im Rahmen eines Online-Infoabends zum ESK-Freiwilligendienst am Montag, 22. Jänner 2024, 18.30 Uhr über Zoom.