Europa mit dem ESK-Freiwilligendienst erkunden

Am 23. Jänner findet ein Online-Infoabend zum Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) statt.

Victoria Hollerer (19) aus Dornbirn lebt derzeit in Lettland. Sie absolviert dort einen zehnmonatigen ESK-Freiwilligendienst und arbeitet in einem örtlichen Kindergarten mit. Dabei plant und organisiert sie unter anderem Aktivitäten wie Spielvormittage, Feste, Sportspiele, Lernhilfe und vieles mehr. Als Victoria Hollerer Anfang September nach Gulbene, eine Kleinstadt in Lettland zog, hatte sie wenig Vorstellungen von dem kleinen baltischen Staat.