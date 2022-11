Europa mit dem ESK-Freiwilligendienst entdecken

Am 15. November 2022 findet im Between Bregenz ein Infoabend zum Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) statt.

Anenechi Udeani lebt derzeit in Island. Noch bis Februar 2023 sammelt die 18-Jährige als ESK-Freiwillige Erfahrung im Bereich PR & Communications bei einer isländischen NGO. „Der kleine Fleck nördlich von Europa auf der Weltkarte, der meistens als ein Land reich an außergewöhnlichen Naturspektakeln beschrieben wird, hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, mich in seinen Bann zu ziehen. Island zeigt sich Tag für Tag von seiner besten Seite. Das abendliche Erscheinen der Nordlichter sowie die Herzlichkeit der Isländer*innen haben es mir sehr einfach gemacht, mich in einem völlig neuen Land wohlzufühlen“, sagt Anenechi Udeani.