Europa mit dem ESK-Freiwilligendienst entdecken

Am 11. Oktober 2022 findet im aha Bludenz ein Infoabend zum Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK)

Zwölf Monate hat Anna-Lena Schnetzer auf einem Bauernhof in Schweden verbracht. Die 19-Jährige hat dort einen ESK-Freiwilligendienst absolviert. Dabei hat sie Kinder und Jugendliche betreut, Tiere versorgt und Reparaturarbeiten durchgeführt. „Während meines Freiwilligeneinsatzes habe ich viel gelernt, bin selbstständiger geworden und habe unglaublich nette und inspirierende Menschen getroffen. All die Erfahrungen, die schönen Erinnerungen und Freundschaften, die daraus entstanden sind, sind für mich nicht mehr wegzudenken“, sagt Anna-Lena rückblickend und ergänzt: „Ich würde es genauso wieder machen.“ Was sie in Schweden alles erlebt hat, erzählt Anna-Lena Schnetzer im Rahmen eines Infoabends in Bludenz.