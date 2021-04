Europa kennen lernen mit einem ESK-Freiwilligendienst

Am 27. April bietet das aha eine Online-Infostunde zum Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) an.

Lettland ist derzeit das Zuhause von Christoph Franz Metzler, 20 Jahre. Seit einem halben Jahr absolviert der junge Klauser einen ESK-Freiwilligendienst in einem lettischen Kindergarten und hat schon viele wertvolle Erfahrungen gesammelt. „Mir hat es auf jeden Fall geholfen, mich selbst besser kennen zu lernen. Ich kann mich hier mit all meinen Eigenschaften und Ideen voll einbringen – auch in diesen schwierigen Zeiten“, erzählt der junge Vorarlberger. Detaillierte Infos gibt es bei der Online-Infostunde zum ESK-Freiwilligendienst am 27. April, bei der Christoph Franz Metzler live aus Lettland berichten wird.