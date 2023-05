Bludenz. Der Mai ist nicht nur „Wonnemonat“, sondern auch „Europamonat“.

„Ein gutes Gesprächsverhältnis zu allen politischen Ebenen zu haben, ist mir ein großes Anliegen. Nur wenn die Verantwortlichen von Bund, Ländern und Kommunen in regelmäßigem Austausch stehen, können sie an einem Strang ziehen und somit die besten Lösungen finden“, begründet der Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann seine Wien-Reise, bei der er unter anderem die für Europaagenden zuständige Bundesministerin Karoline Edtstadler traf.

In einem ausführlichen Gespräch unterhielten sich die beiden Verantwortungsträger über diverse Themen im Zusammenhang mit der Europäischen Union. Die EU schreibt sich nicht nur Freiheit und Sicherheit für rund 450 Millionen Bürger*innen auf die Fahnen, sondern hat zweifelsfrei positiven Einfluss auf die Wirtschaftskraft der Regionen. Die Bedeutung der EU für Städte und Gemeinden ist Tschann klar: „ Durch Förderschienen wie ‚LEADER‘ profitieren Kommunen unmittelbar. Erfolgsgeschichten wie die Neugestaltung unseres Stadtmuseums oder das laufende Projekt zum Bildungsquartier Mitte wären ohne EU-Hilfe nicht möglich. Davon haben die Bludenzerinnen und Bludenzer direkt was. Man merkt also: Europa fängt in der Gemeinde an.“