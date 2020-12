Europa erkunden mit einem ESK-Freiwilligendienst

Am 14. Dezember bietet das aha eine Online-Infostunde zum Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) an.

„Hej Sverige“ - für elf Monate hat der Dornbirner Julian Schedler seine Vorarlberger Heimat gegen Schweden getauscht. Hier war er im Rahmen eines ESK-Freiwilligendiensts in einem Aktivitätszentrum für Kinder und Jugendliche tätig. Der 22-Jährige hat nicht nur auf die Kinder aufgepasst, sondern unter anderem sportliche Aktivitäten geplant und Chemiestunden gegeben. „Es war ein Jahr, in dem ich lernte, was kleine Entscheidungen für eine große Auswirkung haben können und ich kennen gelernt habe, was ich weiter in meinem Leben machen möchte“, so Julians Resümee.