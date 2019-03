Europa erkunden mit einem ESK-Freiwilligendienst

Am Mittwoch, 20. März 2019 findet im aha Bludenz eine kostenlose Info-Veranstaltung zum Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) statt.

Biobauernhof in Belgien? Touristenführungen auf Madeira? Altersheim in Tschechien? Schulradio in Litauen? Kunstschule in Finnland?