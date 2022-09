Euro nach historischem EZB-Schritt über Dollarparität

Der Euro hat am Freitag nach der historischen Zinsanhebung im Währungsraum über Parität zum US-Dollar notiert.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0063 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag noch etwas tiefer auf 1,0009 Dollar festgesetzt.