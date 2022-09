Was die Leitzins-Erhöhung für Kreditnehmer bedeutet

0,5 Prozent waren mindestens erwartet worden, nun stemmt sich die Europäische Zentralbank (EZB) gar mit einer historischen Zinserhöhung gegen die Rekordinflation.

Die Auswirkungen

Keine Panik

Für Kreditnehmer mit Fixzinskrediten ändere sich bis zum Ende der Fixzinsvereinbarung durch den Entscheid der EZB nichts. „Sie haben sich die bisherigen, extrem niedrigen Zinsen gesichert“, so Miglar. Variabel verzinste Kredite würden sich indes in regelmäßigen Abständen dem allgemeinen Zinsniveau anpassen, sodass solche Leitzinserhöhungen auch zu höheren Kreditraten führen. „Hier wird es bei allen Banken Anpassungen geben.“ Allerdings betont der Bankenvorstand auch, dass die Zinsen für Kreditnehmer trotz des EZB-Entscheids im Vergleich zu früheren Zeiten nach wie vor niedrig seien, sodass Kredite noch immer recht günstig seien. "Zum Vergleich: Unsere Eltern reden noch von elf Prozent Zinsen, die sie damals zu bedienen hatten. Man darf also nicht in Panik verfallen."