EURO: Finnland träumt noch vom Achtelfinale

Um 21 Uhr kann Belgien mit zumindest einem Remis den Gruppensieg fixieren. Finnland schafft es mit einem Sieg ins Achtelfinale.

Für die Finnen ist von Platz eins bis vier vor diesem letzten Gruppenspiel noch alles möglich. Allein das ist für den großen Außenseiter und EM-Debütanten schon ein großer Erfolg. Nimmt man nur die Qualität der Einzelspieler, dürfte Finnland in dieser Partie so chancenlos sein wie zuvor noch nie bei diesem Turnier. Trotzdem sagte Trainer Markku Kanerva: "Seit dem Tag, an dem wir uns für diese EM qualifiziert haben, träumen wir vom Achtelfinale."