EURO: Dänemark - Belgien mit Aktion für Eriksen

Um 18 Uhr trifft beim zweiten Spieltag der Gruppe B Belgien in Kopenhagen auf Dänemark.

Dänemark trifft am heutigen Donnerstag um 18 Uhr in seinem zweiten Vorrundenspiel erneut in Kopenhagen auf Belgien. Es ist das erste Spiel seit dem schockierenden Ereignis um Eriksen. Belgien konnte sich im Auftakt bereits einen Sieg gegen Russland sichern, Dänemark hingegen ist aktuell noch punktelos.

Zu Ehren von Eriksen

Indes wurde bekannt, dass Zuschauer sowie beide Teams in diesem Match mit einer besonderen Aktion zu Ehren Eriksens aufwarten wollen. "Wir werden den Ball ins Aus kicken, um das Spiel kurz zu unterbrechen", kündigte der belgische Stürmer Romelu Lukaku am Vorabend an. In diesem Moment, der nach Medienangaben für die 10. Spielminute geplant ist, sollen alle Fans und Spieler im Parken Stadion eine Minute für Eriksen applaudieren.