Euphorie in der Steiermark: Sturm will Erfolgswelle weiterreiten

Sturm Graz startet als Salzburg-Jäger Nummer eins in die neue Fußball-Bundesligasaison.

Sensationelle Saison

Der Cupsieg, Platz zwei in der Liga und der damit verbundene Startplatz in der Champions-League-Qualifikation haben die Erwartungen im schwarz-weißen Lager in lichte Höhen getrieben. Die Fankurve wurde erstmals mit Abos ausverkauft, stadionweit wurde die 8.000er-Grenze geknackt, der Club zählt mittlerweile über 9.000 Mitglieder. "Am Tag, an dem wir am Hauptplatz den Cuptitel gefeiert haben, haben unsere Fans gleichzeitig den Meistertitel gefordert", erzählte Ilzer und grinst dabei. "Es war einfach eine sensationelle Saison, wo sehr viel gepasst hat."