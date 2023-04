Sarkaria schießt Sturm Graz zum Cupsieg gegen Rapid

Manprit Sarkaria sorgte mit zwei Toren für den hochverdienten 2:0-Sieg gegen Rapid Wien und sicherte Sturm Graz den sechsten Cupsieg.

In Klagenfurt entwickelte sich von Beginn weg ein hart gefährtes und enges Duell. Nachdem Sturm zu Beginn mehr Druck aufbauen konnte, übernahm Rapid rasch das Kommando. Den ersten Aufreger gab es in der 20. Minute, als ein Emegha-Kopfball von Rapids Torhüter Hedl gerade noch vor der Linie abgefangen wurde. Dies blieb die beste Chance in der ersten Halbzeit. Nach umkämpften 45 Minuten bei bester Stimmung im ausverkauften Klagenfurter Stadion ging es somit torlos in die Kabinen.