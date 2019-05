EU-Wahl 2019 live

Stimmabgaben der Spitzkandidaten. Umfragen. Erste Stimmen. Ergebnisse und Prognosen. Reaktionen. VOL.AT berichtet am Wahlsonntag umfassend und live.

Live aus dem VOL.AT-Wahlstudio

Videos, Analysen, Reaktionen, Prognosen, Ergebnisse: Ab 17:30 Uhr berichten wir via Livestream und dürfen auch zahlreiche Gäste im Studio oder via Video-Call begrüßen. Die erste Trendprognose gibt es ab ca. 18 Uhr. Nach dem Skandal-Video um HC Strache und Ibiza-Gate darf man auch besonders auf die Auswirkungen auf die EU-Wahl 2019 sein. Wie hoch ist die Wahlbeteiligung und wie stimmen die Vorarlberger und Österreicher ab? Durch Ibiza-Gate hat die EU-Wahl an Brisanz gewonnen – mit VOL.AT sind Sie live dabei. Alle Infos gibt es natürlich auch in der VOL.AT-App und am Smartphone – zu jederzeit und überall abrufbar.