EU-Urheberrechtsnovelle: Twitch-User in Panik

Twitch-Chef Emmett Shear zeigte sich in einem Interview besorgt über die Folgen, welche die EU-Urheberrechtsnovelle für Nutzer haben könnten. Einige Twitter-User nahmen dies zum Anlass, Panik bei den Twitch-Fans auszulösen.

Besonders Artikel 13 war ihm von Anfang an ein Dorn im Auge: Dieser besagt, dass jeder einzelne Live-Stream, der auf Twitch ausgestrahlt wird, synchron analysiert werden müsse. Dies sei allerdings technisch so gut wie unmöglich.

“Der Entwurf ist schlecht. Es ist total unklar, was wir machen müssen, um uns an die neuen Regeln zu halten”, macht Shear seinem Unverständnis Luft.

Durch Sponsoren oder das Schalten von Werbung haben die Nutzer, ähnlich wie bei YouTube, die Möglichkeit, so ihre Brötchen zu verdienen. Das Problem an der Sache: Das Live-Streaming-Portal hat keinerlei Rechte an den Spielen, der darin vorkommenden Musik oder den Inhalten.

Die Szenarien, die in den sozialen Netzwerken als Shears Wortlaut verkauft werden, sind in Wahrheit also genau das Gegenteil von dem, was er tatsächlich möchte: Der Chef des Live-Streaming-Portals möchte nämlich genau diese Dinge verhindern.