EU-Militärchef Brieger sieht "legitime" Atomwaffendebatte

Der Vorsitzende des EU-Militärausschusses Robert Brieger hält die Debatte über nukleare Abschreckung in Europa für gerechtfertigt. "Die Diskussion über europäische Atomwaffen halte ich für legitim angesichts der konfrontativen Haltung Russlands", sagte der Österreicher der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel. Wenn die Europäer "auf Augenhöhe mit anderen Mächten agieren" wollten, müssten sie ihre Verteidigungsausgaben zudem deutlich steigern, betonte er.

"Der französische Präsident Emmanuel Macron hat eine Art Vergemeinschaftung der nuklearen Kapazitäten seines Landes ins Gespräch gebracht", sagte Brieger weiter. Das sei ein "sehr schwieriges Feld", wo eine Lösung in nächster Zukunft nicht absehbar sei. "Wir werden in Europa aber nicht darum herumkommen, auch hier Antworten zu finden", sagte Brieger, der vor seinem Amtsantritt in Brüssel 2021 Generalstabschef in Österreich war.