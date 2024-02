Trump ruft Putin zu Angriff auf Europa auf

Ex-US-Präsident Donald Trump sorgt mit Aussagen über Nato-Schutz und Ukraine-Hilfen für Aufsehen.

Während die Unterstützung für die Ukraine wackelt, deutet Trump an, bestimmte Nato-Mitglieder im Ernstfall nicht zu unterstützen.

"Ich werde sie nicht beschützen"

Fast zwei Jahre nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine steht die militärische Unterstützung für das Land auf der Kippe. Experten schließen zudem weitere Angriffe Russlands in den nächsten Jahren nicht aus. In diesem Kontext hat Donald Trump mit einer Aussage für Kontroversen gesorgt, die seine potenzielle zweite Amtszeit im Weißen Haus beleuchtet.