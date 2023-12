EU-Mandatare diskutierten mit HTL Schülern

Othmar Karas und Claudia Gamon waren kürzlich zu Besuch an der HTL Dornbirn.

Dornbirn. Vergangene Woche fand an der HTL Dornbirn ein besonderes Europa-Event statt. In Zusammenarbeit mit dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich und Europe Direct Vorarlberg gelang es der Schule, eine spannende Veranstaltung zum Thema Europa zu organisieren.