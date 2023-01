EU-Kommission genehmigt Österreich 100 Millionen Euro an Beihilfen

Die EU-Kommission hat Österreich staatliche Beihilfen in der Höhe von 100 Millionen Euro genehmigt.

Es handle sich um die erste Maßnahme zur Reduktion des Spitzenstromverbrauchs, die auf Grundlage des Rahmen für staatliche Beihilfen in Krisensituationen genehmigt worden sei, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. Mithilfe der Beihilfe soll der Stromverbrauch in nachfrageschwache Stunden verlagert und damit die Preise gedämpft werden.