EU fördert weiterhin Projekte für und mit Jugendlichen

Rund 3,5 Milliarden Euro werden in den kommenden sieben Jahren europaweit für außerschulische Jugendprojekte zur Verfügung stehen.

Einen wichtigen Anteil hat der Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK): 200 Vorarlberger*innen haben zwischen 2014 und 2020 einen Freiwilligendienst angetreten, darunter Susanne aus Dornbirn, die von September 2019 bis Juni 2020 in Belgien auf einem pädagogischen Bauernhof im Einsatz war. „Ein Freiwilligendienst ist mehr als an einem fremden Ort zu arbeiten, an dem eine fremde Sprache gesprochen wird. In meinem Jahr in Belgien habe ich nicht nur die belgische Kultur und das Leben am Bauernhof kennengelernt, sondern auch sehr viel über mich selbst erfahren“, so die junge Vorarlbergerin über ihre Erfahrungen. Im Gegenzug waren 70 Jugendliche aus verschiedenen europäischen Ländern bei zehn Vorarlberger Einrichtungen der offenen und der katholischen Jugendarbeit sowie mit Menschen mit Behinderungen im Einsatz.