Etwas mehr Italien in Bludenz

Bludenz. „Die Eröffnung eines neuen Lokals ist immer etwas Besonderes.

Mit dem Da Nello hat ein in Bludenz schon bekannter und geschätzter Gastronom einen tollen neuen Standort in der Werdenbergerstraße gefunden.Eine gelungene Sache, wir können nur gratulieren“, freut sich der Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann über den neuen Betrieb in der Fußgängerzone.

Das kulinarische Angebot in Bludenz ist seit kurzem um ein hervorragendes italienisches Restaurant erweitert. Aniello Annunziata ist in der Bludenzer Gastroszene ein alter Bekannter. Bis vor einigen Jahren betrieb er erfolgreich ein Restaurant in der Kirchgasse. Nun ist er nach Bludenz zurückgekehrt und hat sich in der Werdenbergerstraße gastronomisch niedergelassen.