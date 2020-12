Ethiker fordert: Impfen oder auf Behandlung verzichten!

Drastische Forderung des deutschen Medizinethikers Wolfram Henn: Impfverweigerer sollen unterschreiben, dass sie im Notfall kein Intensivbett wollen.

In seinem Brandbrief fordert Henn: Corona-Impfverweigerer sollten ein Dokument bei sich tragen mit dem Inhalt: "Wer partout das Impfen verweigern will, der sollte, bitte schön, auch ständig ein Dokument bei sich tragen mit der Aufschrift: 'Ich will nicht geimpft werden! Ich will den Schutz vor der Krankheit anderen überlassen! Ich will, wenn ich krank werde, mein Intensivbett und mein Beatmungsgerät anderen überlassen'".