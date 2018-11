Etappensieg für Stadttunnel-Gegner

Könnte das alles ändern? Bei der Verhandlung am Bundesverwaltunggericht wurden nun die bislang geheimen Rohdaten der Verkehrsberechnung herausgegeben.

Am Nachmittag des dritten Verhandlungstags am Bundesverwaltungsgericht kam die große Überraschung für Andrea Matt, Gegnerin des Feldkircher Stadttunnels, wie die Vorarlberger Nachrichten in ihrer Mittwochsausgabe berichten. Richterin Maria Rußegger-Reisenberger präsentierte zwei CDs mit Quell- und Ziel-Matrizen des Verkehrsmodells. Wenn Andrea Matt die CD entgegen nommt, darf sie diese ausschließlich an ETH-Professor Kay Axhausen weitergeben – er wurde einst vom Liechtensteiner Umweltamt damit beauftragt, die Verkehrsunterlagen zu prüfen. Laut Axhausen war das damals nicht möglich, da Angaben zur Methodik fehlten.