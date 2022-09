Estefania Cuartas wusste im Debüt zu überzeugen

SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Legionärin spielte gegen Wr. Sportclub stark.

„Sie ist wirklich eine Bereicherung für unsere Mannschaft und eine echte Führungsspielerin“, ist SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Trainer Urs Mathis von seiner neuen Regisseurin Estefania Gonzalez Cuartas voll des Lobes. Im 4:0-Heimsieg gegen ein starkes Wiener Sportclub gab die Kolumbianerin ein mehr als geglücktes knapp 80-minütiges Debüt und wusste zu überzeugen. Laut Mathis war der zweite Erfolg in der neuen Wirkungsstätte im Stadion an der Holzstraße auch in dieser Höhe verdient und hätte auch noch höher ausfallen können. Torfrau Leire Lizarralde konnte seinen Kasten rein halten und machte zwei Hundertprozentige der Wienerinnen spektakulär zunichte. Neuerwerbung Lea Grabher traf mit einem wuchtigen Kopfball früh zur Führung (3.). Kapitänin Caroline Fritsch (18./90.) und Carina Brunold (77.) waren die weiteren Torschützen für den Titelmitfavoriten.