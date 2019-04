Essen und Information: „Bitte zu Tisch“ zum vierten Frauenfrühstück

Unter dem landesweiten Präventionsmotto „Kein Kind zurücklassen“, ist auch der Kinder- und Familientreff Bifang regelmäßig bemüht, bildungsrelevante und chancengleiche Zugänge für Eltern und Kinder in Form von Veranstaltungen anzubieten.

An dieser Veranstaltung nehmen mehrsprachige Frauen teil. „Serap Can und Rajaa Keck referieren zum jeweiligen Thema in ihren Muttersprachen türkisch und arabisch und beim anschließenden gemeinsamen Frühstück wird überwiegend deutsch gesprochen.“ so Andrea Latzer.