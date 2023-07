Essen perfekt in Szene gesetzt

Nenzinger Fotograf Charly Raser gestaltet Ausstellung „Food Art“ in Bregenz

Essen zu fotografieren und gut in Szene zu setzen, fasziniert Charly Raser besonders: „Als Genussmensch koche ich sehr gerne und habe dies immer schon mit der Kamera festgehalten. Es hat einen besonderen Reiz für mich. Und da ich beides leidenschaftlich gerne mache – kochen und fotografieren – konnte ich durch diese Bilder beides auf meine Art umsetzen. Für mich war die Herausforderung, alle Gerichte selbst zu kreieren und mit der Kamera festzuhalten.“ Und was erwartet die Besucher der Ausstellung in der „Lust Café Bar“ in der Bregenzer Inselstraße 8? „Eine kulinarische Zeitreise von alten Rezepten und vergilbte Speisekarten hin zu frisch gekochten Gerichten von heute“, erläutert Charly Raser. Man darf also gespannt sein. Zu sehen ist die Ausstellung in Folge jeweils zu den Öffnungszeiten der Café-Bar bis 21. Oktober. Bei der Vernissage lädt zudem die „Madeisa Combo“ mit Christoph Hartmann und Philipp Münsch zum Verweilen ein.