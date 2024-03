Essen mit Genuss

Schritt für Schritt aus dem emotionalen Essen zu mehr Freude und Genuss: Die Kontaktstelle Essstörungen der Caritas bietet fünf zusammenhängende Abende zum Thema an. Achtung: Start der Gruppe ist bereits diesen Donnerstag, 7. März.

Rund drei bis fünf Prozent der Bevölkerung in Österreich leidet an Essstörungen oder zeigt entsprechende Symptome. „Missbräuchliches Essverhalten scheint oftmals ein Weg zu sein, dem gesellschaftlichen Druck und den Anforderungen zu entkommen sowie um Gefühle zu dämpfen“, warnt Caritas Suchtberaterin Carmen Drexler. Denn: „Essen aus Langeweile, Frust oder zur Ablenkung mag kurzzeitig entspannend sein. Langfristig erhöht es den Körperumfang, das Gewicht und vermindert oft die Leistungsfähigkeit.“ Die Teilnehmer*innen der Gruppe, die diesen Donnerstag, 7. März, von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Suchtfachstelle Feldkirch (Reichstraße 173, 3. Stock) startet, sollen dabei unterstützt werden, hinter das emotionale Essen zu sehen, um es besser zu verstehen. „Schritt für Schritt werden wir dies verändern und gleichzeitig wieder mehr Lebendigkeit und Freude Platz machen“, so die beiden Gruppenanleiterinnen Johanna Längle und Ulrike Längle.