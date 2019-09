Essbare Stadt Dornbirn feiert am Marktplatz

Am Freitag, 04. Oktober 2019 wird am Marktplatz und im Pilotgarten von Essbare Stadt Dornbirn im Rahmen des Dornbirner Herbstes ein spannendes Programm geboten.

Die Mohrenbrauerei präsentiert das speziell für die Essbare Stadt Dornbirn gebraute Bier mit Zitronenmelisse und -verbene. Führungen im Pilotgarten im Kulturhauspark und Informationen rund um das Thema Essbare Städte und wie es in Dornbirn weiter gehen soll, gibt es am Stand dieser ehrenamtlichen Privatinitiative. Für den kulinarischen Genuss und Informationen rund um das Thema „Zero Waste“, was so viel bedeutet wie kein Müll bzw. die Vermeidung von Abfall in jeder Sicht steht der Bioladen Dreierlei aus Wolfurt direkt am Marktplatz in Dornbirn zur Verfügung. Riebel und Bio-Drinks in Mehrweggeschirr oder in die mitgebrachte Dose sorgen für Ländle Kulinarik.