Essbare Hautpflege in der Bibliothek

In einem Workshop informierte Margrit Hofer interessierte Frauen über grüne Kosmetik.

Mit fundiertem Fachwissen brachte Kursleiterin Margrit Hofer ihre Zuhörerinnen auf den grünen Weg. „Wasch-, Reinigungs- und Putzmittel, die sich zu Hauf in den Haushalten befinden, könnten mit einem Schlag drastisch reduziert werden“, so Hofer. Die Rosskastanie eignet sich zum Waschen aller Textilien, kann aber auch als Allzweckreiniger, Geschirrspülmittel oder Fensterreiniger verwendet werden. Ob zerkleinert in einem Säckchen direkt zur Wäsche, oder als Flüssigwaschmittel, wobei die Seifenstoffe in Wasser extrahiert werden, tut die Rosskastanie sauber und ökologisch ihren Dienst.