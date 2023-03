eSport Cup: Das ist der beste Vorarlberger bei Mario Kart

Vorarlberger Gamer zeigten am Freitag beim VN.at eSport Cup ihr Können. Bei Mario Kart holte sich eine junger Lustenauer den ersten Platz.

Schon das vierte Mal wurden beim VN.at eSport Cup die besten Gamer im Ländle gesucht. Beim großen Finale am Freitag in der Kulturbühne Ambach in Götzis gab es drei Kategorien: Mario Kart 8 Deluxe, FIFA23 und Rocket League. VOL.AT war beim Mario-Kart-Bewerb vor Ort.