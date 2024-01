Eschentriebsterben: Stadt Dornbirn fällt betroffene Bäume

In Vorarlberg breitet sich die Pilzerkrankung "Eschentriebsterben" aus. Die Stadt Dornbirn reagiert mit umfangreichen Maßnahmen, darunter das Fällen betroffener Bäume und gezielte Neupflanzungen.

Das "Eschentriebsterben" stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Eschen in Vorarlberg dar, insbesondere in den Achauen der Stadt Dornbirn. Diese Pilzerkrankung führt zu umfangreichen Maßnahmen, um die Ausbreitung zu kontrollieren und das Sicherheitsrisiko zu minimieren.

Eschensterben - Maßnahmen Forstbetrieb in den Achauen

Eschensterben - Maßnahmen Forstbetrieb in den Achauen ©@Stadt Dornbirn

Eschensterben - Maßnahmen Forstbetrieb in den Achauen ©@Stadt Dornbirn

Fällungen und Sicherheitsmaßnahmen

Der städtische Forstbetrieb wird in den kommenden Wochen zahlreiche von der Krankheit befallene Bäume fällen. Die Bürgermeisterin Andrea Kaufmann betont die Notwendigkeit dieser Maßnahmen für die Sicherheit und kündigt die Nachpflanzung von 50 neuen Bäumen an. Umweltstadträtin Dr. Juliane Alton hebt hervor, dass diese Maßnahmen auch dazu dienen, die Biodiversität in den Achauen zu fördern.