Eschentriebsterben in Götzis geht weiter

Die Eschenwelke sorgt im Altacher Wald in Götzis weiterhin für kranke Bäume und notwendige Forstarbeiten.

Götzis. Bereits in den vergangenen Jahren mussten in Götzis zahlreiche kranke Eschen entfernt werden, die von einem Pilz befallen waren, welcher in den 1990er-Jahren durch importiertes Holz eingeschleppt wurde und sich seither in ganz Europa verbreitet.