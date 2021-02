Eschensterben geht weiter

Auch in diesem Jahr müssen im Auwald wieder zahlreiche vom Pilz befallene Eschen gefällt werden.

Nachdem bereits in den vergangenen Jahren im Auwald etliche Eschen, welche vom Pilz befallen waren, gefällt werden mussten, sind auch in der Vergangenheit immer wieder Eschen ohne besondere äußere Einwirkungen umgestürzt. Auslöser dafür ist ein Baumpilz, welcher vermutlich Anfang der 1990er Jahre durch Holztransporte aus Nordostasien eingeschleppt wurde. Dabei sterben beim Eschentriebsterben zuerst die obersten Triebe der Bäume ab, danach werden ganze Äste bzw. die ganze Krone befallen und in weiterer Folge verliert der Baum an Standfestigkeit. Die Bäume, welche von der Pilzerkrankung befallen sind, werden so schwach und müssen daher aus Sicherheitsgründen entfernt werden.