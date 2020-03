Eschenpilz wÃ¼tet auch in RÃ¶this

Aus Sicherheitsgründen mussten in den letzten Wochen auch im Röthner Auwald zahlreiche Eschen gefällt werden.

Röthis . Wie schon in den meisten anderen Gebieten in ganz Vorarlberg hat sich das Eschentriebsterben auch im Auwald der Gemeinde Röthis im vergangenen Jahr massiv ausgebreitet. Zahlreiche Bäume sind ohne besondere äußere Einwirkungen umgestürzt und stellten somit ein enormes Sicherheitsrisiko für die Waldbesucher dar.

Dabei sterben beim Eschentriebsterben zuerst die obersten Triebe der Bäume ab, danach werden ganze Äste bzw. die ganze Krone befallen und in weiterer Folge verliert der Baum an Standfestigkeit. Die Bäume, welche von der Pilzerkrankung befallen sind, werden so schwach und müssen daher aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Für Waldbesucher besteht ein erhöhtes Sicherheitsrisiko durch abbrechende Äste oder umstürzende Bäume. Da es sich beim gesamten Auwaldgebiet um ein beliebtes – stark frequentiertes Naherholungsgebiet handelt, bestand für die Gemeinde Röthis Handlungsbedarf.