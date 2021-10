Es wird wieder getanzt im Spielboden

Kommende Woche heißt es erneut „tanz ist exceptional“ in Dornbirns Kulturstätte.

Dornbirn Die Woche von 11. – 17. Oktober steht ganz im Zeichen von tanz ist exceptional. Bereits zum fünften Mal in diesem Jahr wird am Spielboden zeitgenössischer Tanz und Performance geboten. „Es wird wieder außergewöhnlich! Außerdem veranstalten wir in Kooperation mit _erinnern.at_ & dem Jüdischen Museum Hohenems im Salomon Sulzer Saal in Hohenems die Vorarlbergpremiere von Marko Feingold – ein jüdisches Leben“, so Michael Fritz vom Spielboden-Team.