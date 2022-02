Es wird wieder ausgiebig „grätschot“

Ab 16. Februar ist die Faschingszeitung „d´Rätscho“ in vielen Dornbirner Verkaufsstellen erhältlich.

Dornbirn. Obwohl der Fasching auch dieses Jahr erneut ins Wasser fällt, soll zumindest der Humor nicht ganz zu kurz kommen und so darf man sich heuer wieder auf eine neue Ausgabe der beliebten Fasnaztzeitung „d´Rätscho“ freuen.

Von A bis Z, von Amazon bis Zubringer Dornbirn Süd, kommt vieles in der d‘Rätscho vor. Der spritzige „Leidartikel“ vom Fasnatbutz befasst sich mit der zum zweiten Mal hintereinander COVID bedingten Absage der Fasnat. Ein Beitrag, der bei den abgesagten Narrenabenden vorgetragen hätte werden sollen, „An Querulant“, wird exklusiv in der d‘Rätscho zu lesen sein.

Das Thema Amazone gegen Amazon wird in einem Gedicht humorvoll kommentiert, wobei die Vorfahren der Stadtoberhäuptin Andrea bis ins antike Griechenland zu den Amazonen zurückverfolgt werden konnten. Mit diesem geschichtlichen Background kann die Amazone Andrea den Amazon hoffentlich besiegen. Der Bogen über Dornbirner Stadtthemen ist weit gespannt. Vom Fahnenmeer an der Ach, über die digitale Kunst (Der Kultur-Jörg vor einem Hinkelstein) zur Holzkisten Haus-Bauweise bis zu den Stadträtinnen und Stadträten als wertvolles, heimisches Gemüse in einer Gemüsekiste präsentiert.