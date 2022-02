Es wird bunt und musikalisch am Spielboden

Am Freitag gastieren „Buntspecht“ mit ihrer „Spring bevor du fällst“-Tour im Rohrbach.

Dornbirn. „Ihr wollt ein Liebeslied? Ihr kriegt ein Liebeslied!”, heißt es am Freitag ab 20.00 Uhr im Großen Saal im Dornbirner Spielboden. Aber ganz so einfach machen es sich die Wiener Wortakrobaten von „Buntspecht“ bei ihrer neuesten Single “Benütz mich” (Veröffentlichung am 5.2.22) sicher nicht. Wer Buntspechts Vorgänger-Werke “großteils Kleinigkeiten” (2018) sowie “Draußen im Kopf” und “Wer jagt mich, wenn ich hungrig bin?” (beide 2019) kennt, der weiß, dass für sie die deutsche Sprache ein großer Spielplatz der Semantik ist. Ihr im Mai erscheinendes Album “Spring bevor du fällst” wird da keine Ausnahme machen. Davor bekommen Spielboden-Besucher am Wochenende schon einmal eine Kostprobe. (cth)