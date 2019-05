Es winkt das Traumfinale RHC Dornbirn gegen RHC Wolfurt

Nach der kräfteraubenden tollen Saison in der Schweizer Meisterschaft fällt im Juni noch die Entscheidung um den nationalen Meistertitel.

Aufgrund eines neuen Schweizer Playoff-Modus, bei diesem Dornbirn und Wolfurt im Vorhinein nicht wussten wie lange sie im Rennen bleiben, musste für die österreichische Meisterschaft eine kompakte eher kurzfristige Lösung gefunden werden. Das erste Mal seit langem wird wieder eine Qualifikationsrunde in Turnierform jeder gegen jeden gespielt, wobei die ersten beiden Teams in einer anschließenden Hin- und Rückrunde den Meistertitel ermitteln. Für die Ländle-Clubs Wolfurt, Dornbirn und Dornbirn II geht die Reise am Samstag, den 1. Juni zum Gastgeber nach Villach. Sieht man der Sache realistisch ins Auge, dürfte einem Derby-Finale zwischen Dornbirn und Wolfurt nichts im Wege stehen. Auch um Rang 3 wird das Gerangel nicht sehr groß sein, gegen die favorisierten Villacher wird es Dornbirns Reserve alles andere als leicht auf Bronze haben.