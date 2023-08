"Es war für uns alle eine nicht einfache Zeit"

Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger ortet Arbeitswille im Land.

32 Stunden-Woche? Da kommt Kurt Egger, Generalsekretär des österreichischen Wirtschaftsbundes im VorarlbergLIVE-Gespräch mit Pascal Pletsch so richtig in Fahrt. "Das ist doch eine Illusion. Wir haben im Land 220.000 offene Stellen, werden bald einmal 340.000 haben. Wo nehmen wir die Arbeitskräfte her? Statt durch mehr Arbeit gegenzusteuern, wird weniger Arbeit gefordert. Das geht doch nicht."