„Es war einmal …“

In der Bücherei Hatlerdorf fand ein Märchenabend für Erwachsene statt.

Dornbirn. Märchen und Vorlesestunden verbindet man in der Regel mit Kindern. Dass auch Erwachsene mit Geschichten bestens unterhalten werden können, hat Katharina Ritter eindrücklich unter Beweis gestellt. Die Bregenzerwälder Geschichtenerzählerin war im Rahmen der Aktionswoche „Österreich liest“ zu Gast in der Bibliothek Hatlerdorf.

Zum Auftakt deklamierte Katharina Ritter, die heuer ihr 20-jähriges Jubiläum als Geschichtenerzählerin feiert, das Hexeneinmalseins aus Faust und versprühte dabei ein wenig Zauberwasser in den ersten Reihen. „Den Goethe hätten wir schon mal, die Grimms kommen auch noch“, meinte Katharina Ritter. Den weiteren Verlauf des Abends bestimmten die Besucher. Auf einer Art Wäscheleine hatte die Erzählerin Geschichten aufgehängt – wer wollte, konnte sich eine „runterpflücken“ und die wurde dann erzählt. So verzauberte Katharina Ritter ihr Publikum mit Geschichten aus aller Welt und erzählte von hübschen Frauen, verliebten Bären und eifersüchtigen Ehemännern. Manchmal verlegte sie die Handlung kurzerhand in den Bregenzerwald und erzählte in schönstem Mittelbregenzerwälder Dialekt. Oft brachte sie die Besucher zum Lachen, manchmal zum Nachdenken und das Wichtigste – die meisten Geschichten nahmen ein gutes Ende.