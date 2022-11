Beim Grenzübergang Wiesenrain beruhigen Bremsschwelle sowie ein Mini-Kreisel den Durchzugsverkehr.

Lustenau „Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung“, sagt Manfred Hagen (Grüne), Mitglied des Mobilitätsausschusses in Lustenau, über den seit gut einem Monat installierten Mini-Kreisel vor dem Grenzübergang Wiesenrain. Dieser soll den Durchzugsverkehr entschleunigen und die Autofahrer vom Gaspedal bringen. Direkt beim Grenzübergang wurde vom Land zusätzlich eine Bremsschwelle angebracht. Auch die Tempobeschränkung von der Grenze bis zum Mini-Kreisel von 50 auf 40 km/h begrüßt Hagen.

„Viele Anrainer haben sich bei uns beschwert, dass die Autofahrer viel zu schnell vom Grenzübergang runterfahren. Es war eine richtige Rennbahn“, erklärt Hagen. Nun wurde vom Land ein Mini-Kreisel angebracht, um den Verkehr zu entschleunigen und mehr Sicherheit für alle Beteiligten im Straßenverkehr zu schaffen. Vorbild für den neuen Mini-Kreisel war jener in Dornbirn beim ehemaligen Schlachthaus. „Die Situation hat sich nun zwar etwas verbessert, ganz optimal ist es jedoch noch nicht“, sagt Hagen. Dem stimmt auch Mathias Blaser (ÖVP) vom Mobilitätausschuss zu. „Viele Autofahrer fahren einfach gerade über den Kreisel“, so Blaser. Beide würden es begrüßen, wenn in der Mittel des Kegels noch ein Absatz angebracht würde. „Dann müssten die Autofahrer den Kreisverkehr als Kreisel ansehen und könnten nicht gerade darüberfahren“, so Blaser. Dennoch erkennen sie eine Verlangsamung des Durchzugsverkehrs.