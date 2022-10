"Es tut sich viel in Vorarlberg!"

Julia Grahammer, Geschäftsführerin von Startupland Vorarlberg, spricht im Talk über die Startup-Kultur im Ländle, warum Vorarlberg aufgrund einer fehlenden Uni hinterherhinkt, SchülerInnen, die kreative Lösungen für die Probleme dieser Welt finden – und warum sie nichts von einem „Silicon Ländle“ hält.

Julia Grahammer: Sehr positiv ist: Für die Gründer in Vorarlberg gibt es erstklassige Netzwerke. Aber wie eingangs erwähnt: Wir hinken teilweise schon auch noch hinterher. Ein ganz konkretes Beispiel: Andere Regionen mit Universitäten haben einen großen Wettbewerbsvorteil gegenüber Vorarlberg. Es gibt dort mehr Talent und Kapital – und somit auch eine höhere Anzahl an Startups, weil es auch eine höhere Anzahl an Studenten gibt. Eine superwichtige Rolle im Entrepreneurship-Bereich spielt hierzulande die FH Dornbirn. Doch die Anzahl an Studenten, die an der FH sind, ist natürlich nicht vergleichbar mit anderen Standorten. Das soll die FH in keiner Weise degradieren, aber es ist ein Fakt – ganz ohne jegliche Wertung –, dass beispielsweise eine Uni Innsbruck ein Vielfaches an Studenten hat. Über eine Uni in Vorarlberg wird schon lange diskutiert, das ist ein ganz eigenes Thema. Aber hier haben wir noch ganz klar Aufholbedarf.