"Es sind noch große Schritte notwendig"

Junge-Industrie-Vorsitzende Katharina Rhomberg-Shebl bei Vorarlberg live.

Katharina Rhomberg-Shebl, Geschäftsführerin der Fries Kunststofftechnik GmbH in Sulz, sieht für Frauen in der Wirtschaft große Chancen, allerdings seien dafür auch noch große Schritte notwendig, sagte sie bei Vorarlberg live. Zum Beispiel in der Kinderbetreuung, die ein ganz wichtiges Thema sei, wenn es um Karriere- und Arbeitsmöglichkeiten für Frauen geht. Dafür brauche es auch einen großen gesellschaftlichen Wandel - "man muss Eltern sehen und nicht nur Mütter", drängt sie auf Veränderungen und bessere Rahmenbedingungen. Neben dem Wertewandel sei es aber auch wichtig, flexible Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, sagt sie im Gespräch mit "Vorarlberg LIVE"-Moderator Marc Springer. Die Junge-Industrie-Vorsitzende würde gerne mehr Mädchen in technischen Berufen sehen und sieht größeren schulischen Bedarf an Möglichkeiten für Mädchen in den sogenannten MINT-Fächern, also bei Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.