Es naht das Ende der Zeitzeugenschaft

In Zusammenarbeit mit der Stiftung EVZ und der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg entstand eine beeindruckende Ausstellung.

Hohenems. Im Salomon-Sulzer-Saal eröffnete das Jüdische Museum am Sonntagvormittag die neue Ausstellung. Großer Andrang herrschte im Saal, selbst im Foyer drängten sich die Besucher. Hanno Loewy sprach von der Reichskristallnacht: „Eigentlich geschah es am helllichten Tage, dass die Synagogen zerstört wurden.“ Diejenigen, die den Holocaust überlebt haben und als Zeitzeugen ihre Geschichte erzählen könnten, werden immer weniger. In Erinnerung an die Opfer nationalsozialistischen Unrechts setzt sich die Stiftung EVZ intensiv für die Überlebenden ein. Als Gastredner und Mitorganisator der Ausstellung war auch Jörg Skriebeleit (Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg) angereist. Dieter Egger hielt seine Begrüßungsrede: „Wir diskutieren intensiv die Erweiterung des Jüdischen Museums.“ Auch Sonja Begalke (Stiftung EVZ) und Michael Köhlmeier engagierten sich als Gastredner.