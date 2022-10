"Es liegt jetzt an der ÖVP"

Der Koalitionspartner müsse Vertrauen zurückgewinnen, fordert die Klubobfrau der Vorarlberger Grünen.

In der Sendung thematisierte Hammerer beispielsweise auch Jobvergaben. „Man muss einsehen können, wer an einen Job kommt in Vorarlberg. Es kann nicht sein, dass es eine Nähe zu einer Partei, zur ÖVP braucht, um unternehmerisch ein gutes Fortkommen zu haben. Dafür braucht es Sichtbarkeit.“ Sie verwies etwa auch auf die geplante Reform des Untersuchungsrechts; da befänden sich die Parteien auf gutem Wege. Zu ihrem Gegenüber, ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück, habe sie ein respektvolles und konstruktives Arbeitsverhältnis, sagte Hammerer. Mit Wallner, der zuletzt krankheitsbedingt eine Auszeit nahm, stehe sie nicht so oft in Kontakt. Die Politikerin bekräftigte: „Unser Vertrauen in Markus Wallner hat natürlich gelitten, aber ich habe volles Vertrauen in die Arbeit der Justiz.“