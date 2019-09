Es läuft nicht rund am Weg zur Kugel

Sanierung der Straße verzögert sich erneut.

Fraxern. Bereits mehrfach wurde die Sanierung des Kugelwegs in Fraxern ins Visier genommen, musste aber immer wieder verschoben werden. Schon vor acht Jahren wälzte man erste Pläne, um die Straße einer grundlegenden Renovierung zu unterziehen. Konkret geht es um neue Kanal – und Stromleitungen, den kompletten Unterbau, eine nötige Entwässerung und schließlich den Straßenbelag selbst. War man seitens der Gemeinde im vergangenen Jahr noch optimistisch zumindest den ersten Teil der Sanierung der Straße dieses Jahr angehen zu können – aus Kostengründen wurde das Projekt zwei geteilt – kommt nun alles anders. Bei einer abschließenden Prüfung seitens des Landes zur Freigabe der Fördermittel wurde ein Fehler im Kanalkataster der Gemeinde festgestellt, wodurch eine ausreichende Wasserabflussmenge nicht mehr als gewährleistet angesehen wurde. Die falsche Berechnung geht nicht auf Kappe der Gemeinde, verantwortlich dafür ist das damals beauftragte Ziviltechnikerbüro. Nach erneuter Vermessung und Berechnung gilt es dann etwaige Schwachstellen im Kanalnetz zu beseitigen, erst dann kann mit einer Bewilligung des Landes, welches eine großen Anteil an den Kosten trägt, gerechnet werden. Bürgermeister Steve Mayr, der das leidige Projekt noch von seinem Vorgänger Reinhard Nachbaur quasi geerbt hat ist zumindest vorsichtig optimistisch mit der Sanierung im kommenden Frühjahr starten zu können. Unklar sind noch die Kosten, eine erneute Budgetierung kann erst nach erfolgter Ausschreibung erfolgen. Ursprünglich war für den ersten Abschnitt rund 300.000 Euro vorgesehen. Einen Zeitplan darüber hinaus kann und will Bürgermeister Mayr derzeit noch gar nicht andenken. Im Sinne der Bevölkerung und der Anrainer erhofft er sich aber eine möglichst rasche Umsetzung. CEG