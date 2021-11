Es kommt zur Neuauflage des Viertelfinales

Bregenz Handball trifft am kommenden Samstag auswärts auf Schwaz Handball Tirol

Trainer Markus Burger: „Mit Schwaz treffen wir auswärts auf den nächsten schweren Brocken in der Meisterschaft. Eine ausgeglichene Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern. Für uns ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Entwicklung! Wir brauchen eine sehr gute Abwehr und einen kühlen Kopf, um in Schwaz zu bestehen.“

Alexander Wassel: „Ein Auswärtsspiel in Schwaz ist immer eine schwierige Aufgabe, denn es wartet ein unangenehmer und abgeklärter Gegner auf uns, welcher vor eigenem Publikum alles reinhauen wird. In der Vergangenheit waren die Partien gegen Schwaz oft sehr eng und bis zur letzten Sekunde umkämpft - wir müssen also von Anfang an voll bei der Sache sein und uns bis zur Schlusssirene an unseren Plan halten. Eine kompakt agierende Defensive und ein zielstrebiger Angriff sind ein Muss, um in Schwaz zwei Punkte zu holen. Ich bin zuversichtlich, dass uns das in unserer aktuellen Form gelingen wird.“